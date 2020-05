Finalement le Raspberry Pi 4 avec 8 Go de mémoire a été officialisé !

Alors que le Raspberry Pi 4 a été lancé en juin 2019 c’est à dire il y a quasiment un an (à un mois près…) la fondation Raspberry Pi vient d’annoncer officiellement aujourd’hui la sortie d’une version 8 Go du Raspberry Pi 4 en complément des versions 1, 2 et 4 Go d’ores et déjà au catalogue.

L’information et l’arrivée de cette nouvelle variante n’est guère surprenante étant donné qu’un modèle 8 Go était déjà mentionné dans la notice du Pi 4. On en parlait d’ailleurs en détails dans cette actualité l’année dernière.

Finalement, quasiment un an après les Raspberry Pi 4 de 1 Go, 2 Go et 4 Go et après trois millions de Pi 4 vendus à travers le monde, c’est une version 8 Go qui est officiellement disponible.

La fondation explique sur son site que la version 8 Go a été rendue possible grâce au travail de Micron qui a conçu un nouveau package intégrant 8 Go de mémoire SDRAM LPDDR4.

Cette nouvelle variante du Raspberry Pi 4 incluant 8 Go de RAM est annoncé au tarif de 75 dollars.