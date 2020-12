GPU-Z est disponible en version 2.36.0

Le programme d’informations GPU-Z vient de sortir en version 2.36.0. Cette nouvelle version corrige plusieurs bugs mais apporte aussi plusieurs nouveautés, notamment le support des GPU suivants : AMD Radeon RX 6800, 6800 XT ; NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, MX450, Quadro RTX 6000 Mobile ; AMD Radeon Pro VII, HD 8550D (A8-6500T APU), Barco MXRT 5600 ; et Intel Xe MAX Graphics, Xe Graphics, Xe Pod, Xe SG-18M Server GPU, Intel Comet Lake iGPU (Xeon W-1250, Xeon W-10855M).

Liste des changements de GPU-Z 2.36.0

– Added support for CPU temperature monitoring on Zen 3

– Improved support for AMD Radeon RX 6800, 6800 XT

– Added BIOS reading on Navi 2x

– Fixed ROP count on Navi 21

– Fixed bluescreen when Windows Code Integrity enabled

– Fixed reported memory size on some NVIDIA cards

– Fixed default clock reading on NVIDIA Ampere when no driver installed

– Fixed IGP detection for Renoir and Intel Xe

– Added support for XFX new vendor ID

– Added support for iCX on EVGA GeForce 30

– Added support for NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, MX450, Quadro RTX 6000 Mobile

– Added support for AMD Radeon Pro VII, HD 8550D (A8-6500T APU), Barco MXRT 5600

– Added support for Intel Xe MAX Graphics, Xe Graphics, Xe Pod, Xe SG-18M Server GPU, Intel Comet Lake iGPU (Xeon W-1250, Xeon W-10855M)

Comme d’habitude, vous pouvez télécharger GPU-Z 2.36.0 soit sur le site de l’éditeur soit depuis cette page de notre section téléchargement.