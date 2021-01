Bien connu des amateurs de vidéo et de films en tous genres, le lecteur multimédia VLC alias VLC Media Player est une vraie petite pépite. Il est capable de lire de nombreux formats de contenus audio et vidéo. Il offre de nombreuses fonctionnalités et il gère parfaitement les sous-titres. C’est probablement le meilleur logiciel dans son domaine, et cerise sur le gâteau il a également comme avantage le fait d’être gratuit et open source.

Si on (re)parle aujourd’hui de VLC c’est à l’occasion da la sortie d’une nouvelle version du programme. Le logiciel VLC est en effet proposé depuis peu en version 3.0.12. C’est la treizième mise à jour de VLC depuis la sortie de la branche “Vetinari” (qui correspond à VLC 3.0).

La principale nouveauté de VLC 3.0.12 réside dans la prise en charge des processeurs Apple Silicon de façon native. VLC est capable d’exploiter pleinement les nouveaux processeurs Apple M1 qui équipent les dernières machines de la firme à la pomme : le Mac Mini, le MacBook Air et le MacBook Pro. La version 3.0.12 de VLC apporte également des améliorations visuelles sur macOS Big Sur.

Mais ce n’est pas tout puisque VLC 3.0.12 supporte dorénavant le protocole RIST et apporte également plusieurs correctifs. L’éditeur VideoLAN a notamment corrigé : un problème de distorsion audio lors du démarrage de la lecture sur macOS ; des problèmes de plantage avec les filtres vidéo Direct3D ; un problème de la gestion des paramètres de résolution de diffusion adaptative. Des problèmes de sécurité ont également été corrigés.

Voillà le changelog complet :

– Ajout de la prise en charge native pour Apple Silicon

– Correction de la distorsion audio lors du démarrage de la lecture sur macOS

– Correction des plantages avec les filtres vidéo Direct3D

– Correction de la gestion des paramètres de résolution de diffusion adaptative

– Ajout de la prise en charge du protocole RIST

– Améliorations visuelles sur macOS Big Sur

– Plusieurs correctifs d’interface Web

– Mises à jour des scripts YouTube et Vocaroo

– Corrections de plusieurs problèmes de sécurité

VLC 3.0.12 est disponible en téléchargement sur le site de l’éditeur ou depuis notre section Téléchargement.