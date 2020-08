HP x770W : une clé USB 3.1 avec 1 To de stockage et des débits de 400 Mo/s

Fruit d’une collaboration entre HP et PNY, la clé usb x770W est un modèle USB 3.1 qui pourra intéresser les utilisateurs nomades. La clé mesure 52,4 x 19,3 x 8,85 mm et pèse 14,2 grammes.

La clé PNY x770West déclinée en six capacités de stockage : 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Elle est annoncée comme plutôt performante, du moins en ce qui concerne les modèles de grande capacité qui peuvent atteindre des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 400 Mo/s en lecture et jusqu’à 250 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour chaque modèle :

– PNY x770W 32 Go : 75 Mo/s en lecture, 30 Mo/s en écriture

– PNY x770W 64 Go : 75 Mo/s en lecture, 30 Mo/s en écriture

– PNY x770W 128 Go : 200 Mo/s en lecture, 100 Mo/s en écriture

– PNY x770W 256 Go : 400 Mo/s en lecture, 180 Mo/s en écriture

– PNY x770W 512 Go : 400 Mo/s en lecture, 250 Mo/s en écriture

– PNY x770W 1 To : 400 Mo/s en lecture, 250 Mo/s en écriture

Pour le moment, les tarifs ne sont pas connus pour le moment. Mais cette actualité sera mis à jour dès qu’on aura l’information de la part du fabricant.