HWiNFO passe à la version 7.02

Le célèbre programme d’informations HWiNFO vient de bénéficier d’une nouvelle mise à jour. Il est désormais disponible en version 7.02. Les développeurs ont apporté une liste importante de changements et de modifications comme on peut le voir ci-dessous. A commencer par l’amélioration du support de la platerforme Intel Rocket Lake, ou encore une meilleure détection des processeurs AMD Threadripper Pro et la prochaine génération de processeurs Threadripper.

Depuis de nombreues années, la surveillance matérielle et thermique des composants est l’un des points forts de HWiNFO. Et la version 7.2 continue de s’améliorer sur ce point en prenant en charge de nombreux nouveaux composants, comme par exemple les cartes mères ASRock Z590 OC Formula et Z590 Phantom Gaming-ITX, MSI Z590 PLUS, MEG Z590 UNIFY et B560M PRO WIFI, ASUS PRIME Z590-A et STRIX Z590 series.

L’ensemble du changelog est disponible ci-dessous.

Vous pouvez télécharger le programme soit via notre section Téléchargement soit directement depuis le site de l’éditeur.

–> Télécharger HWiNFO 7.02

–> Télécharger HWiNFO 7.02 Portable

Changelog Hwinfo 7.02

– Enhanced sensor monitoring on ASRock Z590 OC Formula and Z590 Phantom Gaming-ITX.

-Fixed unintentional waking up of some NVIDIA dGPUs disabled by Optimus technology.

-Added reporting of PCI Express Resizable BAR capability and status for all devices.

-Enhanced sensor monitoring on MSI Z590 PLUS, MEG Z590 UNIFY and B560M PRO WIFI.

-Enhanced monitoring of AMD Navi14.

-Restored monitoring of AMD Navi21 with Radeon Adrenalin 21.3.1.

-Fixed monitoring of Vcore and VDIMM on ASUS PRIME Z590-A and STRIX Z590 series.

-Added ability to collapse sensor groups.

-Aggregated some sensor values into nodes (collapsed by default) to reduce amount of information on the screen.

-Improved GUI responsiveness in some situations.

-Enhanced sensor monitoring on EVGA Z590 FTW and Z590 DARK.

-Improved support of Intel Rocket Lake.

-Fixed reporting of Core Performance Order on AMD Raven, Renoir and Cezanne.

-Updated for proper support of AGESA 1.2.0.1 Patch A.

-Improved detection of AMD ThreadRipper PRO and next generation ThreadRipper.

-Improved reporting of Intel Integrated GPU clock.

-Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG CROSSHAIR VIII EXTREME.

-Added monitoring of Global Frequency Limit on AMD Zen2/3 CPUs.

-Added monitoring of DRAM Read/Write Bandwidth on AMD Zen2/3 CPUs.