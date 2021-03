Insolite : fabriquez vous-même votre Geforce RTX 3080 ou Radeon RX 6800 XT

Puisque les cartes graphiques de dernière génération sont en rupture un peu partout, voilà une petite astuce pour que vous possédiez quand même une Geforce RTX 3080 ou une Radeon RX 6800 XT. Vous pourrez ainsi vous pavaner fièrement sur les réseaux sociaux et auprès de vos amis en leur montrant que vous êtes l’heureux propriétaire d’une carte graphique dernier cri, et en plus elle ne vous aura pas coûter un centime mais simplement quelques minutes de votre temps. Le temps d’imprimer le patron en PDF, de le découper et de faire les quelques pliages.

Vous l’aurez compris, ce n’est pas une “vraie” Geforce RTX 3000 ni une “vraie” Radeon RX 6000 XT mais simplement une carte à télécharger et à imprimer. Un moyen rigolo de passer le temps. Le résultat est plutôt pas mal. On y croirait presque !

Deux patrons sont disponibles : la Geforce RTX 3080 (PDF) et la Radeon RX 6800 XT (PDF).

L’idée provient de la boutique LDLC qui a publié les patrons il y a quelque jours sur Twitter.

Si vous avez le temps vous pouvez aussi vous amuser à fabriquer une PS5 en suivant cette vidéo.