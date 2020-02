L’iPhone XR d’Apple a été le smartphone le plus vendu au monde en 2019

L’iPhone XR d’Apple a été lancé en septembre 2018 en même temps que l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. Ce n’est pas un modèle sorti en 2019 et pourtant il jouit toujours d’une très bonne réputation et il continue de se vendre très bien.

D’après les estimations de la firme Omdia, l’iPhone XR a même été le smartphone le plus populaire et le plus vendu en 2019. Durant l’année écoulée, l’iPhone XR est en effet parvenu à se hisser à la première place du podium en terme de ventes.

Selon Omdia, Apple aurait réussi à écouler 46,3 millions d’iPhone XR au cours de l’année 2019 ce qui fait de lui le smartphone le plus vendu cette année là. A la deuxième place, on trouve encore Apple avec cette fois ci l’iPhone 11 (37,3 millions d’unités). En 3ème, 4ème et 5ème position c’est la firme coréenne Samsung qui tire son épingle du jeu avec des appareils d’entrée de gamme : les Galaxy A10 (30,3 millions), A50 (24,2 millions) et A20 (19,2 millions).

A la 6ème et à la 7ème place on trouve l’iPhone 11 Pro Max (17,6 millions) et l’iPhone 8 (17,4 millions). La 8ème position est occupée par Xiaomi et son Redmi Note 7 (16,4 millions). A la 9ème place du classement, on trouve l’iPhone 11 Pro d’Apple (15,5 millions) et enfin à la 10ème place : le Samsung Galaxy J2 (15,2 millions).