Kingmax lance le PX4480 : un nouveau SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0 4x

Le PX4480 de Kingmax est un nouveau SSD au format M.2 (2280). C’est un modèle de dernière génération qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC, un contrôleur Phison PS5016-E16 et une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe.

La gamme PX4480 se compose de trois modèles qui offrent une capacité de 500 Go, 1 To et 2 To. Au niveau des débits, le fabricant annonce des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 5.00 Mo/s en lecture et 4.400 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour chaque capacité :

– PX4480 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture (400K/500K iOPS)

– PX4480 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.400 Mo/s en écriture (600K/500K iOPS)

– PX4480 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture (600K/500K iOPS)

A noter que les SSD PX4480 de 500 Go, 1 To et 2 To sont couverts par une garantie de trois ans Ils offrent respectivement une endurance de 850 To, 1.800 To et 3.600 To et un MTBF de 1,7 millions d’heures.

A l’heure de rédiger cette actualité, les tarifs ne sont pas connus pour l’instant.