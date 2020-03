Kingston DC1000M : un SSD de 7,68 To à destination des Datacenters

Le DC1000M de Kingston n’est pas un SSD grand public destiné à Monsieur et Madame Tout le Monde, c’est un SSD au format U.2. destiné aux entreprises et plus particulièrement aux datacenters.

Le DC1000M embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC 64 couches et exploite une interface PCI Express 3.0 4x.

La gamme DC1000M existe en quatre capacités de stockage : 960 Go, 1,92 To, 3,84 To et 7,68 To et voici les caractéristiques de chaque modèle :

– Kingston DC1000M 960 Go : 3.100 Mo/s en lecture, 1.330 Mo/s en écriture (400K/125K iOPS)

– Kingston DC1000M 1,92 To : 3.100 Mo/s en lecture, 2.600 Mo/s en écriture (540K/205K iOPS)

– Kingston DC1000M 3,84 To : 3.100 Mo/s en lecture, 2.700 Mo/s en écriture (525K/210K iOPS)

– Kingston DC1000M 7,68 To : 3.100 Mo/s en lecture, 2.800 Mo/s en écriture (485K/210K iOPS)

Les SSD Kingston DC1000M sont annoncés avec un MTBF de 2 millions d’heures et une garantie de cinq ans. Les tarifs ne sont pas connus pour le moment.