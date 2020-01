Kingston lance le SSD M.2. NVMe DC1000B à destination des serveurs

Le DC1000B de Kingston est un SSD au format M.2. NVMe destiné tout particulièrement aux Data Centers. Le SSD exploite une interface PCI EXpress 3.0 4x et de mémoire NAND Flash 3D TLC. Il est optimisé pour un fonctionnement au sein des serveurs.

Le fabricant annonce que le Kingston DC1000B supporte des débits pouvant atteindre 3.200 Mo/s en lecture et 565 Mo/s en écriture, le tout avec 205K/20K iOPS en lecture / écriture 4K. Deux capacités sont disponibles :

– Kingston DC1000B 240 Go : 2.200 Mo/s en lecture, 290 Mo/s en écriture

– Kingston DC1000B 480 Go : 3.200 Mo/s en lecture, 565 Mo/s en écriture

La gamme Kingston DC1000B est donnée avec une endurance de 248 To pour le modèle de 240 Go et de 475 To pour le modèle 480 Go. Au niveau tarif, les deux SSD sont disponibles à respectivement 101€ et 162€.