Kingston lance les NV1 : une nouvelle série de SSD M.2. NVMe

Déjà aperçus durant le CES 2021, les SSD Kingston NV1 Series sont sur le point de débarquer en Europe. Pour rappel, ce sont des SSD M.2. (2280) qui exploitent une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe. Ils embarquent de la mémoire NAND Flash QLC et un contrôleur dont l’origine n’est pas précisée.

Trois variantes du Kingston NV1 sont annoncées : 500 Go, 1 To et 2 To. Chaque modèle offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 2.100 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.700 Mo/s en écriture, ce qui nous laisse penser que ce sont des modèles d’entrée de gamme qui pourront plutôt intéresser les utilisateurs qui ont un budget assez serré…

En terme d’endurance, les Kingston NV1 proposent une endurance de 120 To par an pour le modèle 500 Go, 240 To par an pour le modèle 1 To et 480 To par an pour le modèle 2 To.

Les SSD Kingston NV1 seront disponibles prochainement en boutiques. Pour le moment, on connaît simplement leurs prix US : 63,70$ (500 Go), 115,70$ (1 T) et 224,90$ (2 To).