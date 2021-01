Kingston vise tous les publics avec 4 nouveaux SSD différents

Kingston dégaine pas moins de quatre nouveaux SSD à l’occasion du CES 2021 :

Le premier SSD est un modèle au format M.2. qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.3. Le SSD porte le nom étrange de “Ghost Tree” (apparemment ça aurait un rapport avec un spot de surf réputé en Californie d’après Wikipedia). Le fabricant promet des débits élevés pouvant atteindre 7.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture. Trois capacités sont au programme : 1 To, 2 To et 4 To.

Le deuxième SSD porte le nom de Kingston NV1 Series. C’est un SSD M.2. qui utilise une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3. C’est plutôt un SSD M.2. d’entrée de gamme apparemment. Il est décliné en trois capacités : 512 Go, 1 To et 2 To.

Le troisième SSD est un modèle externe plutôt compact. Il porte le nom de XS2000. Le XS2000 embarque un SSD M.2. NVMe encapsulé dans un boîtier externe et il profite d’une connectique USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 qui permet d’atteindre des débits théoriques de 20 Gb/s.

Le dernier joujou est un SSD destiné au monde professionnel et plus particulièrement aux Datacenters. Le DC1500M (c’est son nom) est un SSD au format U.2. Il succédera au DC1000M annoncé en début d’année dernière. On ne connaît pas précisémment les caractéristiques techniques de ce nouveau modèle.