Kioxia annonce le XG7 : un SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0 4x

KIOXIA, le nouveau nom de Toshiba Memory, annonce l’arrivée prochaine du XG7. C’est un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4 et qui embarque de la mémoire NAND Flash BiCS 3D. Le XG7 est annoncé avec des débits de 6.300 Mo/s en lecture et de 4.600 Mo/s en écriture.

Le SSD KIOXIA XG7 sera disponible dans le commerce en 2021 en trois versions : 256 Go, 512 Go et 1 To. Le constructeur prévoit également de sortir une déclinaison du XG7 baptisée XG7-P qui sera proposée en version 2 To et 4 To. Aucun tarif n’a été annoncé pour le moment.