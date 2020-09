La Playstation 5 est déjà dispo en précommande à partir de 399,99€

Comme prévu, Sony a dévoilé hier soir un peu plus d’informations au sujet de sa console Playstation 5. On connait déjà depuis le mois de juin les caractéristiques techniques de la machine et l’existence de deux versions (une PS5 avec lecteur Blu-ray et une PS5 Digital Edition).

Durant sa conférence, le constructeur s’est attardé cette fois sur la liste des jeux qui seront proposés sur PS5 et surtout il a enfin dévoilé officiellement la date de sortie et le tarif de ses consoles.

La Playstation 5 et la Playstation 5 Digital Edition seront toutes les deux commercialisées en Europe à partir du 19 novembre prochain. La PS5 est annoncé au tarif de 499,99 tandis que la PS5 Digital Edition est annoncée au prix de 399,99€. A titre de comparaison, les Xbox Series X et S coûteront respectivement 499,99€ et 299,99€.

Les consoles PS5 et PS5 Digital Edition sont déjà disponibles en précommande auprès de plusieurs boutiques en ligne :

A noter que selon nos informations les deux consoles seront disponibles sur le site Amazon.fr à partir de 11 heures. Cette actualité sera donc mise à jour dans le courant de la matinée afin d’ajouter cela et éventuellement les autres boutiques qui feront de même…

Voilà pour finir la vidéo de l’événement Sony pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir les jeux qui ont été annoncés.