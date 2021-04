La version 1.96 de CPU-Z est disponible

Le célèbre programme d’informations CPU-Z nous arrive aujourd’hui en version 1.96. Grâce à cette nouvelle mise à jour, le logiciel est capable de prendre en charge de façon préliminaire les processeurs Intel Alder Lake et la plateforme Z6xx. Un support préliminaire de la mémoire DDR5 est également annoncé.

Au rang des nouveautés, on peut aussi signaler le support des APU AMD Ryzen 5700G, 5600G et 5300G APUs et des cartes graphiques AMD Radeon RX 6900 XT, 6800 (& XT), 6700 XT.

Comme d’habitude, vous pouvez télécharger CPU-Z 1.96 soit depuis le site officiel soit directement depuis notre section Téléchargement.

Voilà le changelog :

– Preliminary support of Intel Alder Lake and Z6xx platform.

– Preliminary support of DDR5 memory.

– AMD Ryzen 5700G, 5600G and 5300G APUs.

– AMD Radeon RX 6900 XT, 6800 (& XT), 6700 XT GPUs.