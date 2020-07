Le célèbre jeu vidéo Super Mario Bros (Nintendo NES), neuf et sous scellé, vient d’être vendu 114.000 dollars aux enchères

Rappelez-vous, il y a un peu plus d’un an un exemplaire du jeu Super Mario Bros (Nintendo NES) faisait parler de lui en atteignant aux enchères le prix astronomique de 100.150 dollars. Un tarif très élevé ! mais qui n’a pas fait peur à un collecteur de retrogaming prêt à débourser une telle somme pour un exemplaire du jeu Super Mario Bros totalement neuf et encore sous blister !

Aujourd’hui, l’histoire semble se répéter puisque un autre exemplaire du mémorable Super Mario Bros a été adjugé aux enchères cette semaine. Et cette fois les enchères ont explosé le record précédent en atteignant la somme mirobolante de 114.000 dollars !

La célèbre cartouche a trouvé preneur lors d’une vente aux enchères organisée à Dallas au Texas par la firme Heritage Auctions spécialisée dans la vente de produits rares et de collections.

Grâce à cette vente, le jeu Super Mario Bros se hisse à la première place des jeux vidéos les plus chers vendus lors d’une vente aux enchères.

“La demande pour ce jeu était extrêmement élevée, et si un lot de la vente pouvait atteindre un tel chiffre c’est bien celui-ci”, a déclaré Valarie McLeckie, directrice des jeux vidéo de Heritage Auctions. “Nous savions que ce serait une importante session en direct, mais personne ne pouvait prévoir le nombre d’enchères sur Heritage Live! et par téléphones.”

A noter que lors de cette vente aux enchères, les collectionneurs de retrogaming ont également pu jeter leur dévolu sur plusieurs autres titres phare de la célèbre Nintendo NES :

– Jeu Super Mario Bros scellé (Nintendo NES,1985) : 114.000 dollars

– Jeu Punch Out Mike Tyson scellé (Nintendo NES,1987) : 50.400 dollars

– Jeu Super Mario Bros 3 scellé (Nintendo NES,1990) : 38.400 dollars

– Jeu Wild Gunman scellé (Nintendo NES,1985) : 26.400 dollars

– Jeu Contra scellé (Nintendo NES,1988) : 21.600 dollars

– Jeu Super Mario Bros 3 scellé (Nintendo NES,1990) : 20.400 dollars

– Jeu Duck Hunt scellé (Nintendo NES,1985) : 14.400 dollars

– Jeu Rygar scellé (Nintendo NES,1987) : 12.600 dollars

– Jeu Gyromite scellé (Nintendo NES,1985) : 11.100 dollars

En parallèle de cette vente de jeux, un prototype extrêmement rare de la console Sega Pluto-02 (une évolution de la Seagate Saturn) a également trouvé preneur au prix de 84.000 dollars.