Le navigateur Firefox sort en version 83.0, quoi de neuf ?

Firefox bénéficie d’une nouvelle mise à jour. Le programme est maintenant disponible en version 83.0. Grâce à celle-ci, le navigateur offre désormais de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités.

D’après les développeurs de la fondation Mozilla, grâce aux mises à jour de SpiderMonkey, leure moteur JavaScript, on peut maintenant bénéficiere d’une amélioration des performances de chargement des pages jusqu’à 15%, de la réactivité des pages jusqu’à 12% et d’une utilisation réduite de la mémoire jusqu’à 8%. Ils ont remplacé une partie du moteur JavaScript qui permet de compiler et d’afficher des sites Web, améliorant ainsi la sécurité et la maintenabilité du moteur.

Firefox 83.0 introduit le mode HTTPS uniquement. Lorsqu’il est activé, ce nouveau mode garantit que chaque connexion de Firefox au Web est sécurisée et vous alerte lorsqu’une connexion sécurisée n’est pas disponible. Vous pouvez l’activer dans les préférences de Firefox.

Le zoom par pincement est désormais pris en charge avec des appareils à écran tactile Windows et des pavés tactiles sur les appareils Mac. On peut maintenant utiliser le pincement pour zoomer sur les appareils tactiles pour effectuer un zoom avant et arrière sur des pages Web.

La fonction Picture-in-Picture prend désormais en charge les raccourcis clavier pour l’avance rapide et le retour rapide des vidéos: utilisez les touches fléchées pour avancer et reculer de 15 secondes, ainsi que les commandes de volume.

Lorsque vous présentez votre écran lors d’une visioconférence dans Firefox, vous verrez notre interface utilisateur améliorée qui indique plus clairement quels appareils ou écrans sont partagés.

D’autres améliorations sont également au programme. Des fonctionnalités de recherche de Firefox ont par exemple été améliorées. A noter que le navigateur prend maintenant en charge AcroForm, qui vous permettra de remplir, d’imprimer et d’enregistrer des formulaires PDF pris en charge et la visionneuse PDF a également un nouveau look.

La fondation Mozilla indique également que Firefox 83 est maintenant compatible avec les processeurs Apple Silicon. Il est possible d’utiliser Firefox 83 dès maintenant sans aucune modification. Cette version (83) prend en charge l’émulation sous Rosetta 2 d’Apple livré avec macOS Big Sur. La compilation native de Firefox pour ces processeurs arrivera dans une prochaine moutture.

A noter que Firefox 83.0 inclut une version majeure de WebRender, afin de toucher un plus grand nombre d’utilisateurs de Firefox sur Windows 7 et 8 ainsi que sur macOS 10.12 à 10.15.

La liste complète des changements et nouveautés apportés par Firefox 82.0 est disponible sur le site de Mozilla. Voici le changelog officiel.

Pour le téléchargement de Firefox 83.0, vous pouvez passer soit par notre section Téléchargement ci-dessous soit directement par le navigateur Firefox via l’onglet “?” puis “A propos de Firefox”.

