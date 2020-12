Le navigateur Firefox est disponible en version 84.0, quoi de neuf ?

La fondation Mozilla a mis jour son navigateur Firefox. Il est maintenant disponible en version 84.0. La mise à jour 84.0 de Firefox supporte désormais les Mac équipés d’un processeur Apple Silicon. La bonne nouvelle c’est que le support natif des Mac M1 a une influence plus que bénéfique au niveau des performances. Mozilla estime d’ailleurs que le navigateur se lance 2,5 fois plus rapidement qu’auparavant et que les Web Apps sont deux fois plus réactives qu’avec la version 83 de Firefox.

Mis à part ça le déploiement de WebRender se poursuit et il est maintenant supporté par MacOS Big Sur ainsi que sur les machines sous Windows équipées d’un processeur graphique Intel de 6e génération et les PC portables Intel fonctionnant sous Windows 7 et 8. La fondation expérimente aussi un rendu accéléré pour les utilisateurs de Linux / GNOME / X11.

– Télécharger Firefox 84.0 pour Windows (32-bit)

– Télécharger Firefox 84.0 pour Windows (64bit)

– Télécharger Firefox 84.0 pour Mac

– Télécharger Firefox 84.0 pour Linux

Mozilla indique aussi que Firefox 84.0 utilise désormais des techniques plus modernes pour allouer de la mémoire partagée sur Linux, améliorer les performances et augmenter la compatibilité avec Docker.

Dernier détail et non des moindres, la fondation annonce que Firefox 84.0 sera la dernière mise à jour du navigateur à supporter Flash, dont le support sera officiellement abandonné par Adobe le 31 décembre prochain.