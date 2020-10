Le navigateur Firefox passe à la version 82.0

Avec cette version, Firefox introduit un certain nombre d’améliorations qui rendent le visionnage de vidéos plus agréable:– le bouton Picture-In-Picture a une nouvelle apparence et une nouvelle position, ce qui vous permet de trouver et d’utiliser plus facilement la fonction.– Picture-In-Picture dispose désormais d’un raccourci clavier pour les utilisateurs Mac (Option + Commande + Maj + Crochet droit) qui fonctionne avant de commencer la lecture de la vidéo.– Pour les utilisateurs de Windows, Firefox utilise désormais DirectComposition pour la vidéo décodée par le matériel, ce qui améliorera l’utilisation du processeur et du GPU pendant la lecture vidéo, améliorant ainsi la durée de vie de la batterie.

Firefox est plus rapide que jamais avec des performances améliorées à la fois sur les chargements de page et le temps de démarrage:

– Les sites Web qui utilisent des mises en page basées sur flexbox se chargent 20% plus rapidement qu’auparavant;

– La restauration d’une session est 17% plus rapide, ce qui signifie que vous pouvez reprendre plus rapidement là où vous vous étiez arrêté;

– Pour les utilisateurs de Windows, l’ouverture de nouvelles fenêtres a été plus rapide de 10%.

Vous pouvez désormais explorer de nouveaux articles lorsque vous enregistrez une page Web dans Pocket à partir de la barre d’outils Firefox.

WebRender continue de se déployer auprès de plus d’utilisateurs de Firefox sous Windows.