Le pach 1.1 pour Cyberpunk 2077 est disponible

L’éditeur CD Projekt Red a publié il y a quelques jours un nouveau correctif à destination du jeu CyberPunk 2077. Après plusieurs hotfix publiés dans la précipitation suite à la découverte de nombreux bugs, c’est maintenant au tour d’un patch numéroté 1.1 d’être disponible.

Pour ce patch, les développeurs indiquent sur Twitter s’être concentrés sur diverses améliorations de stabilité et des corrections de bogues. Le patch 1.1. est disponible en téléchargement ici. Il est prévu pour PC, consoles et stadia. Un patch 1.2 sera disponible prochainement…

La liste de changements apportés à CyberPunk 2077 est longue comme le bras. Voilà la liste complète traduite en français.

Améliorations de la stabilité

– Améliorations de l’utilisation de la mémoire dans divers systèmes du jeu: personnages, interactions, navigation, vidéos du jeu (actualités, télévision, etc.), feuillage, effets laser, mini-carte, appareils, IA, trafic routier, système de dommages environnementaux, liés au GPU , et plus.

– Diverses corrections de crash (liées, entre autres, au chargement des sauvegardes, à l’ouverture / fermeture du jeu et au point de non-retour).

Quêtes / Monde ouvert

– Correction d’un problème où les appels de Delamain se terminaient immédiatement et semblaient ne pas pouvoir être récupérés dans Epistrophy.

– Correction d’un problème où les joueurs ne recevaient pas d’appels de Delamain lorsqu’ils approchaient des véhicules concernés dans Epistrophy.

– Correction d’un problème où l’objectif pouvait rester bloqué sur “Répondre à l’appel de M. Hands” dans M’ap Tann Pèlen.

– Correction d’un problème où Judy pouvait se téléporter sous terre dans Pyramid Song.

– Correction d’un problème où il était impossible de parler au maître zen dans Poème des atomes.

– Correction d’un problème qui empêchait Takemura d’appeler Down on the Street.

– Correction d’un problème où Jackie pouvait disparaître dans The Pickup.

– Correction d’un problème où il pouvait être impossible de sortir de la voiture dans La bête en moi: la grande course.

– Correction d’un problème où les joueurs pouvaient cesser de recevoir des appels et des messages après s’être trop éloignés de la zone A Day In The Life.

– Correction d’un problème où l’ouverture du package ne mettrait pas à jour Space Oddity.

– Rétro-correction des sauvegardes affectées par un problème rare où parler à Judy dans Automatic Love serait impossible en raison d’un mur invisible. Le problème sous-jacent est sous enquête.

– Correction d’un problème qui empêchait les joueurs de collecter la récompense dans Gig: Liberté de la presse. La quête se terminera automatiquement pour ceux qui n’ont pas pu collecter la récompense auparavant, et la récompense sera fournie automatiquement.

– Correction d’un problème où Delamain restait silencieux tout au long de l’épistrophie si le joueur refusait initialement de l’aider.

UI

– Correction d’un problème où l’invite de sortie de braindance pouvait être manquante.

– Suppression d’un objet non valide du butin.

Visuel

– Correction d’un problème où la trajectoire d’une grenade pouvait être affichée en mode photo.

– Correction de la teinte des particules apparaissant en rose lorsqu’elles sont vues de près.

– Correction des voitures apparaissant incorrectement dans Reported Crime: Welcome to Night City.

Réalisations

– Correction d’un problème où la réalisation de l’un des résultats en cours à Saint-Domingue ne contribuait parfois pas à la progression du succès La jungle, empêchant son achèvement.

Divers

– Résolution du problème de surdimensionnement des sauvegardes (lié au modificateur indiquant si l’élément est fabriqué) et réduction de la taille excessive des sauvegardes déjà existantes (remarque: cela ne corrigera pas les fichiers de sauvegarde du PC corrompus avant la mise à jour 1.06).

– Correction d’un problème où l’entrée pouvait cesser de s’enregistrer lors de l’ouverture de la roue d’arme et de l’exécution d’une action

– Correction d’un problème où le bouton “Continuer” dans le menu principal pouvait charger une sauvegarde de fin de partie.

Spécifique à PlayStation

– Optimisation des performances des foules sur PlayStation 4 Pro et PlayStation 5.

– Diverses corrections de crash sur PlayStation 4.

Spécifique à la Xbox

– Amélioration de l’utilisation de la mémoire pour la création de personnages, les miroirs, la numérisation, la télécommande de l’appareil photo, les menus (inventaire, carte) sur Xbox One, Xbox One X et Xbox One S.

Spécifique au PC

– Il sera désormais possible d’obtenir des succès en mode hors ligne Steam. Remarque: le mode hors ligne doit être activé avant de démarrer le jeu. Ce changement ne fonctionne pas rétroactivement.

– Correction des plantages au démarrage du jeu liés au chargement du cache sur les cartes graphiques NVIDIA.

Spécifique à Stadia

– Le son du concert ne devrait plus être inaudible dans Never Fade Away.

– Correction des textures corrompues sur plusieurs armes de mêlée.

– Modification des paramètres de zone morte par défaut pour être plus réactif. Remarque: la modification n’affectera pas les paramètres à moins qu’ils ne soient définis par défaut.