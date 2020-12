Le programme AIDA64 passe à la version 6.32.5600

Le programme d’informations et de benchs AIDA64 vient de sortir en version 6.32.5600. Le logiciel s’est enrichi de nouvelles fonctions. Les benchs 64-bit de AID64 supportent à présent les instructions AVX2 et FMA des processeurs AMD Ryzen 5000. Le programme prend également en charge le capteur des cartes graphiques EVGA iCX3.

AIDA64 3.2 supporte aussi les dernières graphiques lancées par AMD et NVIDIA. PLus précimment, le logiciel supporte les cartes AMD Radeon RX 6000 Series et les cartes NVIDIA GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti.

Liste des changements apportés par AIDA64 6.32.5600

– AVX2 and FMA accelerated 64-bit benchmarks for AMD Zen 3 based Ryzen 5000 Series processors

– EVGA iCX3 sensor support

– GPU details for AMD Radeon RX 6000 Series

– GPU details for nVIDIA GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti

-> Télécharger AIDA64 6.32.5600