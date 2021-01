Le programme d’informations Sandra 2020 sort en version 30.92

Les développeurs du programme SiSoftware viennent de mettre en ligne la version 2020.12.30.92 du logiciel d’informations et de tests SANDRA 2020. Cette nouvelle version prend en charge les derniers processeurs des fondeurs INTEL et AMD et même leurs prochaines générations de processeurs.

En effet, la version 30.92 de Sandra supporte déjà les processeurs Intel Alderlake qui sortiront en septembre 2021 ainsi que les Intel RocketLake prévus pour le 1er trimestre 2021. Le support des AMD Ryzen (ZenX+) est également de la partie. A noter que le support des puces Zen3 a également été optimisé.

La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous.

Vous pouvez télécharger Sandra 2020 version 2020.12.30.92 sur cette page de notre section Téléchargement ou sur le site de l’éditeur.

Mises à jour et correctifs apportés par cette version :

* Additional Future Hardware Support (R14)

– Intel Alderlake (ADL-S/P/M) support; optimised RocketLake (RKL-S/U) support

– AMD Ryzen (ZenX+) support; optimised Zen3 support

– big/LITTLE hybrid system workload optimisation

– Future AVX512-FP16 benchmarks

* Optimisations & Fixes (R13)



* GPGPU Crypto Benchmarks

– Hashing (SHA1, SHA2-256/512) performance optimisations across CUDA, OpenCL, DirectX CS, OpenGL CS

– SHA2-512 hash will only be available if native 64-bit integer is available (DirectX 11 CS, OpenGL CS)

– OpenGL CS – ARB 64-bit integer support (SHA2-512)

– OpenGL CS – fix run issues for hashing benchmarks.

* Overall GPGPU Benchmark

– Fix selection of interface (CUDA, OpenCL, DirectX CS, OpenGL CS)

* Optimisations & Fixes (R12)

* CPU Crypto Benchmark

– AES HWA acceleration not used when available. [30.81 fix] – VAES / AVX2 HWA acceleration may not be used on AMD Zen3. [30.85 fix]

* CPU Support

– Intel TigerLake (TGL) memory details system crash (blue screen).

* GP-GPU Support

– Intel TigerLake (TGL) video/GP details system crash (blue screen).

– Updated AMD video detection support.

* Disk Support

– Microsoft Storage Spaces (Direct) storage pools support.

– Micron NVMe SSD detection.