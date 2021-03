Le programme HWiNFO est disponible en version 7.00

Le programme d’informations HWiNFO continue d’évoluer… Et les développeurs du logiciel annoncent à présent la sortie de la version 7.00 qui apporte plusieurs correctifs mais aussi des nouveautés. Le support des mémoires LPDDR3, LPDDR4 et LPDDR4X a par exemple été amélioré.

Le monitoring de nombreuses sondes thermiques a également été amélioré et optimisé (notamment sur les cartes mères MSI H510, ASUS Z590, ASRock Z590 Taichi et Z590 PG Velocita, ASRock J4105-ITX). A noter aussi le support préliminaire des sondes thermiques des modules de mémoire DDR5.

L’ensemble du changelog est consutlable ci-dessous.

–> Télécharger HWiNFO 7.00

–> Télécharger HWiNFO 7.00 Portable

Changelog Hwinfo 7.00

– Enhanced sensor monitoring on MSI H510 series mainboards.

– Fixed monitoring of +12V on some ASUS Z590 series mainboards.

– Improved support of LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X memories.

– Fixed a possible WHEA error/system crash during long-term monitoring of AMD RX 6000 series GPUs.

– Enhanced sensor monitoring on ASRock Z590 Taichi and Z590 PG Velocita.

– Consolidated AMD Navi monitoring, added Effective Clock and TGP Power for Navi21.

– Added sensor tool tips to provide more details about sensors and their values.

– Improved sensor UI responsiveness during some operations.

– Improved handling of disappearing/reappearing sensors in custom order.

– Fixed a possible hang when logging sensors with large sets of disabled items.

– Added monitoring of GPU HotSpot temperature for NVIDIA GPUs.

– Improved reporting of GPU memory vendor and ROP count for AMD GPUs.

– Enhanced sensor monitoring on ASRock J4105-ITX.

– Fixed reporting of effective clock on AMD Ryzen 1st generation CPUs.

– Added preliminary support for DDR5 thermal sensors.