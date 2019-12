Le SSD Plus de SanDisk existe maintenant en version 2 To (maj)

Les SSD Plus de SanDisk sont des SSD d’entrée de gamme qui sont vendus bon marché et que l’on croise régulièrement en promotions dans nos Bons Plans. Mais apparemment le fabricant ne souhaite plus se limiter à des capacités allant de 120 Go à 1 To puisqu’une version 2 To du disque commence à apparaître sur le net.

Le SSD Plus de 2 To n’a pas encore été annoncé officiellement par SanDisk, néanmoins on peut déjà le croiser sur plusieurs boutique en ligne. Il est par exemple référencé au prix de 239,99€ sur Amazon.fr.

Pour information, le SanDisk SSD Plus de 2 To offre des débits de 545 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture. Il dispose d’une interface SATA III à 6 Gb/s et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches.

MAJ : D’après le site allemand Computerbase.de, le SSD SanDisk Plus de 2 to est équipé d’un contrôleur Marvell 88SS1074 à 4 canaux qu’on trouve déjà dans le SanDisk Ultra 3D et de 512 Mo de DRAM Nanya en guise de mémoire cache.