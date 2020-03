Le SSD portable SanDisk Extreme Pro E80 est maintenant décliné en versions 1 To et 2 To

Disponible jusqu’à présent uniquement en version 500 Go, le SSD portable SanDisk Extreme Pro E80 est maintenant décliné en deux nouvelles capacités de stockage : 1 To et 2 To. Cela devrait permettre aux utilisateurs nomades de transporter beaucoup plus de données durant leur déplacement.

Le SSD portable Extreme Pro E80 embarque un SSD M.2. NVMe et il offre des taux de transferts pouvant atteindre 1050 Mo/s. Il ne faut pas le confondre avec l’Extreme Pro E60 qui reprend le même design mais qui exploite pour sa part un SSD M.2. SATA et offre des performances maximales de 550 Mo/s

Dans tous les cas, les SSD portables Extreme Pro de SanDisk sont des modèles qui disposent d’une coque renforcée leur permettant de résister, aux chutes, aux chocs et aux projections d’eau. Ils mesurent 110 x 57 x 10 mm et pèsent 77 grammes.

Les SSD portables SanDisk Extreme Pro E80 sont disponibles sur le net. La version 500 Go coûte 166,99€, la version 1 To : 256,99€ et enfin le modèle de 2 To vaut 490,99€.