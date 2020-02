L’écran connecté Echo Show 8 d’Amazon est maintenant disponible à la vente

Le géant Amazon propose une nouvelle déclinaison de son écran connecté Echo Show. Après les versions 5″ et 10″ c’est aujourd’hui un modèle 8″ qui vient de voir le jour. Doté d’un écran tactile de 8 pouces, l’Echo Show 8 reprend les caractéristiques et les fonctionnalités de ses prédécesseurs, à savoir : la possibilité d’afficher des photos, des vidéos, d’écouter de la musique, etc..

L’appareil supporte évidemment l’assistant Alexa d’Amazon qu’il est possible d’interroger au sujet de la météo, de l’actualité ou pour consulter des recettes de cuisine par exemple.

Au niveau matériel, l’Echo Show 8 est animé par un processeur MediaTek MT 8163.Son écran tactile de 8 pouces offre une définition de 1280 x 800 pixels. L’appareil est équipé de hauts parleurs stéréo, d’une caméra frontale (1 Mega Pixel) et d’un total de 4 micropphones. Au niveau connectivité, l’écran connecté supporte le WIFI et le Bluetooth

L’Echo Show 8 est disponible en France en deux coloris : noir et gris. Son tarif est de 129,99€ sur Amazon.fr. Les livraisons démarreront le 26 février prochain. A titre de comparaison les Echo Show 5 et 10 coûtent respectivement 89,99€ et 229,99€.