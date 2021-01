Les drivers GeForce 461.09 WHQL sont de sortie !

Le fabricant NVIDIA va publié hier soir une nouvelle version de ses pilotes GeForce. Les drivers sont maintenant disponibles en version 461.09 WHQL. Il s’agit d’une mise à jour plutôt mineure des drivers. En effet, les GeForce 461.09 WHQL apportent des optimisations pour les derniers jeux mais ils apportent surtout plusieurs correctifs de sécurité dont vous trouverez le détail sur cette page.

Les drivers corrigent aussi plusieurs bugs, en voici la liste :

– [GeForce Experience]: The FPS counter is activated and the overlay appears on Windows Mail

and Calendar applications.

– [GeForce GTX 750 Ti]: Blue-screen crash (UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP) may occur.

– [GeForce GTX 1080 Ti]: The desktop screen may flicker.

– [GeForce GTX 1080 Ti]: The system may freeze with the screen displaying as solid color.

– [HDR]: With HDR enabled, black levels are incorrect, notably on LG OLED TVs.

– [Notebook][Lenovo Y740]: The notebook displays corruption after waking from sleep.

– Blue-screen crash (0x116) may occur upon resuming from sleep mode when three 4k

monitors are connected.

Les drivers soit 461.09 WHQL sont téléchargeables soit depuis le site du fabricant soit via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 461.09 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 461.09 WHQL pour Windows 10 (64-bit)