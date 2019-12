Les drivers Radeon Adrenalin 19.12.2 sont disponibles

AMD vient de sortir une nouvelle et énième version de ses drivers Radeon Adrenalin. Cette fois ci les pilotes 19.12.2 supportent les nouvelles Radeon RX 5500XT et ils sont optimisés pour le jeu Detroit: Become Human. D’après le constructeur, cette nouvelle édition 2020 des drivers Adrenalin est en moyenne 12% plus performante que la version précédente.

La liste complète des changements est disponible sur cette page d’AMD. Le téléchargement des drives se fait également sur celle-ci.