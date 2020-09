Les French Days sont de retour demain matin !

Suite au succès des dernières éditions, plusieurs boutiques françaises ont décidé de renouveler une fois encore leur fameuse opération French Days. L’édition d’automne sera lancée en grande pompe dès demain matin.

Pour rappel, les French Days sont une période de promotions durant laquelle il est possible d’acquérir de nombreux produits à prix remisés. Et cette fois ci, les French Days auront lieu du vendredi 25 septembre 2020 dès 7 heures du matin et se dérouleront jusqu’au mardi 29 septembre à 7 heures du matin.

Cette fête commerciale démarrera demain matin. De nombreuses boutiques en ligne ont déjà annoncé leur intention d’y participer. On peut citer notamment : Amazon.fr, But.fr, Cdiscount, Conforama, Darty, FNAC, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, et bien d’autres..

Nous aurons l’occasion d’en reparler demain puisque, fidèle à son habitude, Bhmag sera sur le pont pour vous débusquer les meilleures offres durant cet événement.