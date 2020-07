Les SSD Samsung 870 QVO de 1, 2, 4 et 8 To commencent à être référencés en France

La gamme de SSD Samsung 870 QVO à base de mémoire QLC a été officialisée au début du mois de juillet par le constructeur. Aujourd’hui, les différents modèles de 1, 2, 4 et 8 To commencent à faire leur apparition sur plusieurs boutiques en ligne de l’hexagone.

Pour rappel, les Samsung 870 QVO sont des SSD de 2,5″ SATA III qui embarquent de la mémoire NAND Flash QLC. Les SSD proposent des taux de transferts qui peuvent atteindre 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.

La gamme 870 QVO existe en quatre capacités de stockage : 1 To, 2 To, 4 To et 8 To. Les différentes déclinaisons offrent respectivement une endurance de 350 To, 720 To, 1440 To et 2880 To. La garantie est quant à elle de trois années.

Les SSD Samsung 870 QVO commencent à être référencés en France. On peut d’ores et déjà les trouver sur les sites LDLC.com et Materiel.net (qui appartiennent tous les deux au groupe LDLC). Pour l’instant ils ne semblent pas encore présents sur d’autres sites.

– Samsung 870 QVO 1 To à 149,95€ sur LDLC / 149,95€ sur Materiel.net

– Samsung 870 QVO 2 To à 289,96€ sur LDLC / 289,96€ sur Materiel.net

– Samsung 870 QVO 4 To à 629,95€ sur LDLC / 629,95€ sur Materiel.net

– Samsung 870 QVO 8 To à 1089,95€ sur LDLC / 1089,95€ sur Materiel.net

A noter que le modèle 1 To est disponible immédiatemment en stock sur ces deux sites alors que les modèles de 2, 4 et 8 To sont annoncés comme disponibles dans 15 jours ou plus.