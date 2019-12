Les WD_Black P50, les premiers SSD externes en USB 3.2 Gen2x2, arrivent en boutique… (maj)

Le WD_Black P50 est un SSD externe très performant dont on a déjà eu l’occasion de parler cet été au moment de son annonce. Aujourd’hui, le SSD fait à nouveau parler de lui car il est enfin disponible dans le commerce.

Et (sans grande surprise) les tarifs sont plutôt élevés pour ce produit haut de gamme. Il faut dire qu’à l’intérieur du boîtier on trouve un SSD au format M.2. NVMe et une puce ASMedia ASM2364 qui permet de piloter le disque via une interface USB 3.2 Gen2x2 (on en parlait ici).

Le fabricant promet d’ailleurs des débits pouvant atteindre 1.980 Mo/s en lecture à condition bien sûr que votre PC soit équipé d’une connectique USB 3.2 Gen2x2 ce qui n’est pas encore très courant à l’heure actuelle.

Les WD_Black P50 de 500 Go, 1 To et 2 To sont référencés sur la boutique du constructeur aux tarifs respectifs de 149,99$, 239,99$ et 399,99$.

MAJ : la gamme WD_Black P50 commence aussi à faire son apparition en France. On peut par exemple dégoter les P50 de 500 Go, 1 To et 2 To au prix de 201,99€, 291,99€ et 595,99€ sur Amazon.fr. Les tarifs en France semblent beaucoup plus élevés que ceux pratiqués Outre Atlantique, notamment en ce qui concerne les SSD de 1 et 2 To.