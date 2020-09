Les Xbox Series S et Xbox Series X sont dispo en précommande

Les nouvelles consoles Xbox Series S et Xbox Series X de Microsoft seront officiellement disponibles dans le commerce à partir du 10 novembre prochain. Mais il est d’ores et déjà possible de précommander les machines dès aujourd’hui.

Pour rappel, la Xbox Series S est annoncé au tarif de 299,99€ alors que la Xbox Series X, plus puissante et dotée d’un lecteur Blu-ray coûte 499,99€. A titre de comparaison, la PS5 et la PS5 Digital Edition coûtent respectivement 499,99€ et 399,99€.

Xbox Series S

