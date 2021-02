Lexar annonce le NQ100 : un nouveau SSD de 2,5 pouces

Le NQ100 de LEXAR est un nouveau SSD au format 2,5 pouces qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s. Le fabricant ne mentionne malheureusement pas le type de contrôleur ni le type de mémoire utilisés, mais c’est très certaiement de la NAND Flash 3D TLC (à vérifier…). On sait simplement que le disque offre des débits en lecture pouvant aller jusqu’à 550 Mo/s.

Le NQ100 est décliné en trois capacités de stockage : 240 Go, 480 Go et 960 Go. Pour l’instant seuls les deux premiers modèles seront commercialisés. La version 240 Go est annoncée au tarif de 39,90€ tandis qu’il faudra débourser la somme de 69,90€ pour se procurer le SSD de 480 Go. Le NQ100 arrivera un peu plus tard…

MAJ le 03/02/2021 : Annoncés aux Etats-Unis en décembre dernier, le Lexar NQ100 arrive maintenant dans l’hexagone. L’actualité a été mise à jour et complétée avec les informations communiquées par le contructeur.