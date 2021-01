Mozilla corrige un problème de sécurité et dévoile Firefox 84.0.2

Une nouvelle version de Firefox vient d’être mise en ligne par la fondation Mozilla. C’est la première mise à jour du navigateur à être disponible en ce début d’année 2021. Elle porte le numéro de version 84.0.2.

Comme on peut le voir sur la page de changelog officielle, Firefox 84.0.2 est une mise à jour sensible qui corrige un important problème de sécurité. En effet Firefox 84.0.2 corrige une vulnérabilité qui pouvait potentiellement permettre à une personne malveillante d’exécuter du code arbitaire sur une machine distante. Le détail complet de la vulnérabilité est consultable sur le site de Mozilla.

A malicious peer could have modified a COOKIE-ECHO chunk in a SCTP packet in a way that potentially resulted in a use-after-free. We presume that with enough effort it could have been exploited to run arbitrary code.