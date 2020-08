MP33 Pro : un SSD M.2. NVMe signé Team Group

Le fabricant Team Group vient d’officialiser un nouveau SSD : le MP33 Pro. Le MP33 Pro est un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI EXpress 3.0 4x compatible NVMe 1.3. Le fabricant est assez avare en informations puisqu’on ne connaît ni le type de contrôleur utilisé ni le type de mémoire NAND Flash.

Le MP33 Pro offre des débits qui peuvent atteindre 2.100 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.700 Mo/s en écriture avec respectivement 220/200K IOPS en lecture/écriture 4K.

Le MP33 Pro est décliné en trois versions : 512 Go (60$), 1 To (104$) et 2 To (240$) qui offrent respectivement une endurance de 400 To, 600 To et 1.000 To écrits.

A noter que la gamme MP33 Pro est annoncée avec une garantie de cinq ans et un MTBF de 2 millions d’heures.