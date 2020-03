NVIDIA annonce l’arrivée de la technologie DLSS 2.0 qui va apporter une meilleure qualité d’images et de meilleures performances dans les jeux grâce à l’utilisation d’une intelligence artificielle.

D’après le fabricant, voici la listes des améliorations apportées la technologie DLSS 2.0 par rapport à la version précédente :

– Une qualité d’image supérieure : le DLSS 2.0 offre une qualité d’image comparable aux résolutions natives tout en restituant seulement entre un quart et la moitié des pixels. Cette technologie utilise également de nouvelles techniques de feedbacks temporels pour offrir des détails d’image plus nets et une stabilité améliorée d’une image à l’autre.

– Une évolutivité étendue pour tous les GPU et la résolution en RTX : un nouveau réseau d’intelligence artificielle utilise de manière plus efficace les Tensors Cores pour exécuter une tâche deux fois plus rapidement que les versions précédentes. Ainsi, les fréquences et les limitations dues aux paramètres des GPU, et donc les résolutions, sont améliorées.

– Un seul réseau pour tous les jeux : la technologie DLSS originelle nécessitait générer une IA pour chaque nouveau jeu. Le DLSS 2.0 utilise du contenu non-spécifique au jeu, offrant un réseau généralisé qui fonctionne pour tous les jeux. Ainsi, cette technologie peut être intégrée plus facilement au jeu, ce qui signifie plus de jeux supportant le DLSS.

– Des options personnalisables : le DLSS 2.0 intègre trois modes pour optimiser la qualité de l’image – qualité, équilibre, performance – et contrôler le rendu du jeu en termes de résolution. Le mode « performance » permet de booster jusqu’à 4 fois la résolution (par exemple, de 1080p jusqu’à la 4K). Ainsi, les joueurs ont davantage de choix disponibles pour booster les performances.

A noter que pour le moment seuls les jeux MechWarrior 5 : Mercenaries, Control, Deliver Us The Moon et Wolfenstein: Youngblood supportent la technologie NVIDIA DLSS 2.0. D’autres jeux devraient toutefois être compatibles prochainement..

La technologie est également mise à disposition des développeurs sous Unreal Engine 4 grâce au programme DLSS Developer.