NVIDIA dévoile les drivers GeForce 445.87 WHQL optimisés pour Minecraft RTX

NVIDIA annonce la sortie des drivers GeForce 445.87 WHQL à destination de ses cartes graphiques GeForce. Les pilotes 445.87 WHQL sont optimisés pour la version beta de Minecraft RTX et pour les jeux Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, Saints Row: The Third Remastered, et SnowRunner.

Les drivers 445.87 WHQL ajoutent aussi des profils SLI mis à jour pour les GPU Turing : ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, Blacksad: Under the Skin, Blair Witch, Close to the Sun, Hell Let Loose, Journey To The Savage Planet, Monster Energy Supercross 3, MotoGP 19, MXGP 2019 – The Official Motocross Videogame, eFootball PES 2020 et World War. Mais aussi pour tous les autres GPU NVIDIA : Druidstone: The Secret of the Menhir Forest, Phoenix Point, Tamarin, Will To Live Online, Yakuza Kiwami 2/

Les drivers corrigent également quelques soucis :

– [GeForce RTX 2080 Ti][Rise Of The Tomb Raider – DirectX 12]: Blue-screen crash occurs after playing the game for 5-10 minutes.

– [Doom Eternal]: There is black flickering in the game.

– Some DirectX 11 games may fail to launch when Image Sharpening is enabled from the NVIDIA Control Panel.

– [Notebook]: Graphical corruption may occur after resume from display sleep.

Comme d’habitude, les drivers GeForce 445.87 WHQL sont téléchargeables soit depuis le site du fabricant soit via ces liens de notre section téléchargement :

– Drivers 445.87 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 445.87 WHQL pour Windows 10 (64-bit)