NVIDIA présente les drivers GeForce 456.71 WHQL

Les drivers NVIDIA GeForce sortent aujourd’hui en version 456.71 WHQL. Les pilotes supportent d’ores et déjà la prochaine version bêta ouverte de Call of Duty: Black Ops Cold War. De plus, les drivers 456.71 ajoutent le support de NVIDIA Reflex dans la version bêta ce qui devrait permettre aux gamers de réduire la latence du système et d’améliorer la réactivité du jeu.

Les drivers GeForce 456.71 WHQL apportent également trois correctifs :

– [Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition]: Enabling Hardware-accelerated GPU Scheduling results in lower frame rate.

– [G-SYNC]: Launching a game in full-screen mode may trigger a black screen on adaptive sync monitors if G-SYNC is enabled.

– [Fortnite][Notebook]: The game may crash when using in-game RTX Shadows/Reflection on some notebook configurations.

Vous pouvez télécharger les drivers GeForce 456.71 WHQL soit depuis le site du fabricant soit depuis notre section téléchargement :

– Drivers 456.71 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 456.71 WHQL pour Windows 10 (64-bit)