OWC présente le Envoy Pro Elektron : un SSD à la fois compact et performant

Le fabricant OWC annonce la commercialisation d’un SSD portable très compact. L’appareil porte le nom (étrange) de Envoy Pro Elektron. C’est un SSD qui mesure 76 mm de long x 52 mm de large x 12 mm d’épaisseur et pèse 85 grammes.

Le Envoy Pro Elektron est doté d’une coque en aluminium de couleur argent. A l’intérieur on trouve un SSD M.2. NVMe au format 2242, plus précisément il s’agit du SSD OWC Aura P13 qui est piloté par un contrôleur / bridge usb ASMedia AS-2362.

L’appareil est doté d’un connecteur USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 capable de supporter jusqu’à 10 Gb/s.

Le Envoy Pro Elektron existe en quatre capacités de stockage : 240 Go, 480 Go, 1 To et 2 To. Le fabricant annonce des débits pouvant atteindre 1011 Mo/s.

Les SSD de 240 Go, 480 Go, 1 To et 2 To sont proposés à respectivement 99$, 149$, 199$ et 369$ accompagnés d’une garantie de trois ans.