Philips dévoile le 346P1CRH : un moniteur 34″ UWQHD bien équipé

Philips propose aujourd’hui un nouveau moniteur destiné au monde professionnel. L’appareil porte le nom de 346P1CRH. C’est un écran assez imposant qui dispose d’une dalle 34″ incurvée (1500R) au format 21:1. Il supporte une définition UWQHD de 3.440 x 1.440 pixels.

Au niveau de ses caractéristiques techniques, le 346P1CRH supporte un taux de rafraîchissement de 100 Hz, un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 500 cd/m² et un taux de contraste de 3000:1. Ses angles de vision sont de 178/178°.

Au niveau des fonctionnalités, l’écran est plutôt bien équipé puisqu’il intègre une webcam 2 Mega Pixels rétractable, et on trouve aussi un commutateur KVM (qui permet de travailler à partir de deux sources indépendantes et d’en visualiser les affichages simultanément), un hub usb 4 ports et une station d’accueil USB C qui permet de relier facilement son PC portable ou recharger d’autres produits avec une puissance maximale de 90 Watts.

A noter que l’écran supporte la certification VESA DisplayHDR 400 et qu’il embarque également les technologies Low Blue (pour réduire les émissions de lumière bleue) et EasyRead (pour un meilleur confort de lecture). La connectique de l’appareil est assez conséquente puisqu’on trouve au dos de l’appareil : une prise jack pour le casque, un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un ports USB C, 4 ports USB et un port RJ45 Ethernet. Des hauts parleurs (2 x 5 Watts) complètent l’ensemble.

Le moniteur Philips 346P1CRH sera disponible dans le commerce à partir du mois de mars au prix de 589€.