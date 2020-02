Philips présente le 243B1 : un écran 24″ Full HD pour les professionnels

Le Philips 243B1 est un nouveau moniteur Full HD à destination des professionnels. Doté d’une dalle IPS de 24 pouces au format 16/9, l’écran offre des caractéristiques qui font de lui un modèle assez polyvalent. En effet, le 243B1 pourra être utilisé aussi bien pour du travail bureautique que pour une utilisation plus soutenue.

L’appareil supporte un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 250 cd/m², un taux de contraste de 1000:1 et des angles de vision de 178/178°.

Son équipement est assez complet puisque l’écran intègre un hub USB 3.2 Gen2 qui propose un total de 5 ports USB dont un qui peut alimenter des appareils jusqu’a une puissance de 65 Watts. Chose qui peut être intéressante pour recharger son smartphone ou son PC portable directement via l’écran.

A noter qu’on trouve également au dos du moniteur : un port réseau Gigabit RJ45, un DisplayPort 1.2, un port HDMI 1.4 et des entrées/sorties audio. Des enceintes stéréo 2 x 2 Watts sont également de la partie.

Comma la majorité des moniteurs de la marque, le 243B1 supporte les technologies FlickerFree et Low Blue Light qui permettent respectivement de réduire le scintillement et les émissions de lumière bleue. Mais Philips a également équipé l’écran d’un PowerSensor : c’est un capteur de présence qui détecte par infrarouge la présence de l’utilisateur face à l’écran et qui ajuste la luminosité dès qu’il s’en éloigne. D’après le fabricant, cela a un impact sur l’environnement et une consommation d’énergie moindre (jusqu’à 80% d’économie)

Le nouveau moniteur Philips 243B1 sera disponible au cours du mois de mars. Il coûtera 269€.