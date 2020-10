PNY ajoute une capacité 4 To à ses SSD CS2130 et CS3030

En parallèle du nouveau SSD CS3040, le fabricant PNY a également annoncé de nouvelles capacités de stockage pour plusieurs de ses SSD actuels. Sont concernés : le CS2130 et le CS3030. Le CS900 a droit, quant à lui, à une nouvelle déclinaison au format M.2. SATA.

PNY CS2130 4 To

Ainsi, le SSD CS2130 qui a été lancé en juin dernier en versions 500 Go, 1 To et 2 To existe à présent en version 4 To Cette nouvelle capacité est annoncée avec un taux de transfert de 3.500 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture.

PNY CS3030 4 To

De son côté, le CS3030 a également droit à une nouvelle déclinaison ! Une version 4 To est en effet disponible à partir de maintenant (en plus des modèles 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To). En terme de performances, le CS3030 de 4 To offre des débits de 3.500 Mo/s en lecture et 3.100 Mo/s en écriture.

PNY CS900 M.2. SATA

Enfin le SSD 2,5″ CS900 se voit maintenant décliné en version M.2. SATA. Cette nouvelle variante existe en trois capacités : 250 Go, 500 Go et 1 To qui offrent des débits pouvant atteindre 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture.