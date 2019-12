PNY dévoile les Elite-X : des cartes mémoires SD de 64 et 128 Go

Le fabricant PNY propose une nouvelle série de cartes mémoires au format SD : les PNY Elite-X. Ce sont des cartes SD de classe 10 destinées aux photographes et vidéastes amateurs ou professionnels. Les cartes Elite-X sont compatibles avec les normes U3 et V30 et elles supportent des taux de transferts de 100 Mo/s ce qui leur permet de supporter sans soucis l’enregistrement de photos HD et de vidéos en Full HD et en 4K.

Les PNY Elite-X existent pour le moment en deux capacités : 64 Go et 128 Go mais le fabricant promet que des modèles de capacités supérieures (256 Go ? 512 Go ?) seront prochainement disponibles dans le commerce. En attendant les SD de 64 et 128 Go sont déjà référencés sur le site du constructeur aux tarifs respectifs de 12,99$ et 23,99$.