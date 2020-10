QNAP présente le TS-451D2 : un nouveau NAS doté de 4 baies de stockage

Le constructeur QNAP présente aujourd’hui un nouveau NAS : le TS-451D2, qui dispose de quatre baies de stockage. Ce NAS se destine aussi bien aux particuliers qu’aux PME.

Le TS-451D2 est équipé d’un processeur Dual Core Intel Celeron J4025 cadencé à 2 GHz (boost à 2,9 GHz) et il embarque 2 Go ou 4 Go de mémoire vive suivant les modèles.

Le TS-451D2-2G dispose en effet de 2 Go de RAM tandis que le TS-451D2-4G est doté de 4 Go de RAM. Dans les deux cas, notez que c’est de la mémoire DDR4 et elle est extensible jusqu’à 8 Go (2x4Go).

Au niveau de sa connectique, le TS-451D2 propose 2 ports réseau RJ45 Gigabit, 4 ports USB 3.2 Gen1 et une prise HDMI 2.0.

Le TS-451D2 sera disponible dans le commerce à la fin du mois. A noter qu’il est déjà référencé au prix de 449€,99€ sur TopAchat en version 2 Go et à 480,94€ en version 4 Go.