Retroflag propose le NESPi 4 Case : un boîtier compatible avec le Raspberry Pi 4

Bien connu des amateurs de retrogaming, le fabricant Retroflag est spécialisé dans la conception de boîtiers pour Raspberry Pi au look rétro. Les boîtiers de Retroflag sont généralement bien conçus et plutôt jolis esthétiquement parlant. On se rappelle notamment du NES Pi Case qu’on a utilisé dans ce dossier pour concevoir une console de jeux rétrogaming de salon ou encore du GPI Case qui a permis de confectionner une console rétro portable ressemblant à une Game Boy.

Si Retroflag fait à nouveau parler de lui en ce moment, c’est à l’occasion de la sortie du NESPi 4 Case. Il s’agit cette fois d’un boîtier rétro de type “NES” compatible avec le Raspberry Pi 4, qui n’était pas encore supporté par les versions précédentes du boîtier.

Plus qu’une simple mise à jour, le NESPi 4 Case apporte pas mal de nouveautés par rapport au NES Pi Case initial. Le boîtier est en effet légèrement plus grand ce qui lui permet non seulement d’accueillir un Raspberry Pi 4 mais aussi de loger un SSD ou un disque dur de 2,5″ SATA judicieusement inséré dans une fausse cartouche de jeux. La cartouche se démonte et s’ouvre en deux, libre à chacun d’insérer à l’intérieur un HDD ou un SSD de 2,5 pouces pour y stocker ses données (émulateurs, roms, etc..)

Le NESPi 4 Case semble aussi mieux étudié et mieux conçu puisqu’une grande partie de la connectique est maintenant facilement accessible à l’arrière de l’appareil. On trouve en effet au dos du NESPi 4 Case : 2 ports micro HDMI, une prise jack audio, un port USB C pour l’alimentation et un port Ethernet RJ45.

Deux ports USB se trouvent aussi en façade (un port USB 2.0 et un port USB 3.0). A noter la présence d’un slot micro SD sur le côté droit de l’appareil et la présence d’un ventilateur au sein du boîtier pour refroidir les composants, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque le Pi4 a la réputation de dégager plus de chaleur que les modèles précédents.

Le NESPI 4 Case est livré avec une alimentation USB C, un tourne vis, un manuel d’utilisation, une fausse cartouche de jeu (pour loger le HDD ou SSD de 2,5″). Le tout coûte un peu moins de 50€ sur Amazon.fr.

L’arrivée de nette nouvelle itération du boîtier de Retroflag devrait satisfaire les amateurs de retrogaming qui pourront désormais tirer pleinement partie du Raspberry Pi4 pour lancer leurs systèmes d’émulation préférés.

Rappelons qu’à l’heure actuelle, seuls les systèmes Lakka, RetroPie et Batocera supportent le Raspberry Pi 4. Pour le moment, Recalbox n’est pas encore compatible officiellement.