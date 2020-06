Rétrogaming : les systèmes Lakka, RetroPie et Batocera supportent le Raspberry Pi 4

Si vous vous intéressez un minimum au rétrogaming vous connaissez très certainement les systèmes d’exploitation tout-en-un dédiés aux consoles de jeux rétro. Il existe dans ce domaine plusieurs distributions fonctionnant sur PC, MAC, Raspberry Pi, Odroid, et bien d’autres plateformes.. Parmi les plus connues on peut citer notamment RetroPie, Recalbox, Lakka et Batocera

Quasiment un an après la sortie du Raspberry Pi 4, les systèmes dédiés à l’émulation de consoles rétro commencent lentement mais sûrement à être compatibles. Le Pi 4 est supporté par Lakka depuis quelques temps déjà. Et depuis quelques jours c’est via la version 4.6 de RetroPie que le support du Pi 4 a officiellement été ajouté.

Petit à petit, les distributions se mettent donc à la page et prennent en charge la dernière version du Raspberry Pi qui est maintenant décliné avec 8 Go de mémoire vive.

Les développeurs de Batocera ont planché eux aussi sur leur projet et depuis le 1er juin ils ont mis en ligne la version 5.26 finale de Batocera qui supporte officiellement le Raspberry Pi 4. Mais pas que… En effet, Batocera 5.26 supporte aussi la console Odroid Go Advanced Black Edition et il est maintenant possible de jouer jusqu’à 8 joueurs.

Du côté de Recalbox le Raspberry Pi 4 n’est toujours pas supporté officiellement au moment de rédiger cette brève. Mais les développeurs travaillent en ce moment sur une future version 7.0 de Recalbox qui prendra en charge le Raspberry Pi 4.