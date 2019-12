Roulement de tambour … la série TV la plus piratée en 2019 est … Game Of Thrones !

Fidèle à son habitude, le site Torrenfreak vient de mettre en ligne son traditionnel classement annuel des séries TV les plus piratées sur internet. Et si l’on en croit le TOP 10 qui vient de paraître, c’est une fois encore la série à succès Game Of Thrones qui a été la plus téléchargée illégalement au cours d l’année 2019.

En deuxième position on trouve l’excellente série Chernobyl, suivie par The Mandalorian, The Big Bang Theory, Vikings, The Walking Dead, The Flash, Rick and Morty, Supergirl et Arrow.

TOP 10 des séries TV les plus piratées en 2019

