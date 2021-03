Rumeurs : une keynote Apple le 23 mars ?

Si l’on en croit les rumeurs, la prochaine keynote d’Apple pourrait avoir lieu le 23 mars prochain. Si elle est confirmée, la conférence sera l’occasion pour Apple de présenter de nouveaux produits. A priori, on pourrait avoir droit à de nouveaux modèles d’iPad (dont un iPad Pro avec écran mini LED), une nouvelle version des écouteurs AirPods et même une nouvelle Apple TV.

Lors de l’événement, la firme de Cupertino pourrait également dévoiler les AirTags : des mini traqueurs Bluetooth que l’on peut fixer sur certains objets non connectés que l’on ne veut pas perdre (des clés, un porte monnaie, une télécommande, etc.. voire même des animaux, etc..)

Pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs. Nous verrons d’ici quelques jours si la date du 23 mars est ou non confirmée par Apple.