Sabrent dégaine un SSD de 8 To dans sa gamme Rocket Q

La gamme de SSD Rocket Q du fabricant Sabrent existe maintenant dans une nouvelle capacité de stockage. En effet, après les versions 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To le constructeur américain vient d’annoncer la sortie d’un modèle offrant une capacité de 8 To. Une capacité énorme qui ravira les gamers et la majorité des utilisateurs d’ailleurs.

Reste toutefois à connaître le prix de vente de ce SSD avant de se réjouir trop vite… Car nul doute que le prix de vente de l’engin sera assez élevé, nouveauté oblige… Pour information, les Rocket Q actuels coûtent respectivement : 79,99$ (500 Go), 189,99$ (1 To), 299,99$ (2 To) et 759,99$ (4 To).

La gamme Rocket Q de Sabrent exploite de la mémoire NAND Flash 3D QLC combinée à une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3. Ce sont des SSD M.2. très performants qui offrent les débits suivants :

– Sabrent Rocket Q 500 Go : 2.000 Mo/s en lecture, 1.000 Mo/s en écriture

– Sabrent Rocket Q 1 To : 3.200 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture

– Sabrent Rocket Q 2 To : 3.200 Mo/s en lecture, 2.900 Mo/s en écriture

– Sabrent Rocket Q 4 To : 3.200 Mo/s en lecture, 2.900 Mo/s en écriture

– Sabrent Rocket Q 8 To : débits non connus pour le moment

Cette actualité sera mise à jour dès que les débits proposés par le SSD et le prix de vente seront connus.