Samsung lance les cartes microSD Pro Plus et EVO Plus

Samsung dégaine une panoplie assez large de cartes mémoires au format SD : les Pro Plus et les EVO Plus. Ce sont des cartes performantes qui peuvent supporter sans rechigner l’enregistrement de vidéos en 4K et Full HD.

La gamme Samsung Pro Plus se compose de quatre modèles qui offrent respectivement une capacité de 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go. Le fabricant annonce un débit de 100 Mo/s en lecture pour chacun d’entre eux tandis que les débits en écriture sont de 90 Mo/s (sauf le modèle 32 Go qui se limite à 60 Mo/s). Les quatre cartes exploitent une interface UHS-I et répondent aux normes U3 et classe.

La gamme Samsung EVO Plus existe en quatre variantes : 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go qui supporte une débit pouvant aller jusqu’à 100 Mo/s en lecture. Le débit en écriture n’est pas contre pas précisé.

A noter que l’ensemble des cartes mémoires exploitent une interface UHS-I et qu’elles répondent aux normes U3 et classe 10.

Les cartes Pro Plus et EVO Plus seront commercialisés prochainement. Les tarifs ne sont pas connus mais les différentes cartes seront couvertes par une garantie de 10 ans.